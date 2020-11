Haaland zählt schon jetzt zu den besten Stürmer Europas. Kein Wunder, dass die Interessenliste für den Norweger lang ist. Der BVB-Torjäger wird immer wieder mit europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Auch Lothar Matthäus ist der Meinung, dass der Transfer nach Dortmund zwar der "richtige Schritt" gewesen sei, aber "noch nicht der letzte" und meinte: "Dortmund ist eine Top-10-Mannschaft in Europa, aber da gibt es fünf, sechs bessere und da wird er irgendwann mal aufschlagen."

Der Rekordnationalspieler fügte an: "Ich denke an die großen Vereine, nicht unbedingt Bayern München, weil Robert Lewandowski die nächsten zwei, drei Jahre noch spielen wird und so lange wird Haaland wahrscheinlich nicht in Dortmund bleiben. Aber dann eben schon Barcelona, Real Madrid, Manchester oder Klopp sucht einen Nachfolger für Firmino."