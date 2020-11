Marco Reus brachte den BVB in Führung (45.), doch David Alaba mit einem direkt verwandelten Freistoß (45.+4), Robert Lewandowski per Kopf (48.) und der eingewechselte Leroy Sané (80.) drehten die Partie.

Angriff auf die Spitze abgewehrt: Bayern triumphiert in Dortmund

Der Anschlusstreffer von Erling Haaland (83.) sorgte noch einmal für Spannung in der Schlussphase. Doch am Ende brachte der FC Bayern den Sieg über die Zeit.

Bild: "Bayern gewinnt geilsten Geister-Gipfel. Das 103. Giganten-Duell der Bundesliga geht 3:2 an die Bayern. Mal wieder! Der Rekordmeister schnappt sich die Tabellenspitze."

SZ: "Der FC Bayern hat den Angriff von Borussia Dortmund auf seine Alleinherrschaft ein weiteres Mal souverän abgewehrt. Der FC Bayern gewinnt verdient in Dortmund und verteidigt durch das 3:2 die Tabellenführung. Doch die Münchner müssen um den verletzten Joshua Kimmich bangen."

FAZ: "Das Topspiel der Bundesliga hält, was es verspricht: Zwei Dortmunder Tore reichen nicht, weil die Münchner noch mehr Klasse zeigen. Doch der Sieg könnte teuer erkauft sein: Nationalspieler Kimmich verletzt sich womöglich schwer."

Sun: "Robert Lewandowski erzielte in dieser Saison seinen elften Treffer in nur sechs Ligaspielen, als Bayern München in einem Fünf-Tore-Krimi gegen Borussia Dortmund nach einem Rückstand zurückschlug."