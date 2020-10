Am fünften Spieltag der Bundesliga steht das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 auf dem Programm. Anstoß ist am Samstag, 24. Oktober, um 18:30 Uhr .

Austragungsort ist der Signal Iduna Park in Dortmund. Zuschauer sind aufgrund der Entwicklung der Coronapandemie allerdings keine zugelassen.

Anfeindungen gegen Moukoko: Schalke-Boss Schneider appelliert an Fans

Dortmund ist mit drei Siegen und einer Niederlage insgesamt gut in die Saison gestartet und liegt einen Punkt hinter Spitzenreiter RB Leipzig auf Tabellenrang drei. Der BVB hat allerdings einen Dämpfer mit einer Pleite im Champions-League-Match bei Lazio Rom kassiert.

Nach der völlig misslungenen Rückrunde der vergangenen Saison ging für Schalke auch der Start in die neue Spielzeit kräftig daneben. Die Königsblauen sind mit lediglich einem Punkt aus vier Spielen Vorletzter der Tabelle. Allerdings ist die Mannschaft auch schon gegen den FC Bayern München und den RB Leipzig, also zwei der absoluten Spitzenteams der Liga, angetreten.

Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 wird am Samstag ab 18:30 Uhr live im TV bei Sky Sport1 gezeigt.

Sky bietet zudem einen Livestream zum Ruhrderby bei SkyGo an. Hier gibt es den Klassiker am fünften Bundesligaspieltag in voller Länge.