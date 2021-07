"Ich habe die Art und Weise, wie wir spielen wollen, schon klar im Kopf", erklärte Rose bei seiner ersten Pressekonferenz als Cheftrainer in Dortmund und fügte hinzu: "Nach Dortmund passt Arbeiterfußball. Das bedeutet, viel zu investieren und zu laufen. Wir wollen Bälle gewinnen und das Stadion hinter uns bringen. Wir haben aber auch den Anspruch, guten Fußball zu spielen und unsere Gegner zu dominieren."

Ein großes Gesamtpaket, an dem die Schwarz-Gelben in der kommenden Saison arbeiten müssen. Watzke unterstützte den neuen Trainer bei dessen Vorhaben: "Die Art, wie er Fußball spielen will, ist das, was wir hier beim BVB brauchen. Wir müssen einen Fußball spielen, der den Menschen Freude macht."

Der BVB-Boss nahm Rose aber auch direkt in die Plicht: "Wir wollen auch mal Titel holen, wir müssen aber einfach das BVB-Gefühl ausstrahlen wie im letzten halben Jahr."

Die Erwartungen an Rose dürften demnach klubintern sehr hoch sein. Für den gebürtigen Leipziger gilt es jetzt, dem Anspruch gerecht zu werden. Er betonte zwar, dass es für eine genaue Zielsetzung noch zu früh sei, doch diese werde selbstverständlich sehr ambitioniert ausfallen: "Die Erwartungshaltung ist groß und ich weiß, dann man hier ganz oben mitspielen muss und auch um Titel mitspielen will. Deshalb habe ich mich auch für den Verein entschieden", sagte Rose.

Die BVB-Bosse und der Trainer werden die Ziele aber erst dann genauer definieren, wenn Rose mit allen Spielen gesprochen habe.

Rose will die BVB-Defensive "stabilsieren"

Der ehemalige Gladbach-Coach erklärte bei seiner Vorstellung auch, woran er fortan vor allem arbeiten will: "Der BVB hat in der vergangenen Saison zu viele Gegentore bekommen. Das werden wir angehen. Wir wollen die Defensive stabilisieren, ohne das Spielen zu vernachlässigen." Um dies umzusetzen, wolle Rose sein Team in der Vorbereitung "sehr, sehr viel Fußball spielen" lassen.

Derweil schwärmte Sportdirektor Michael Zorc von Rose: "Marco steht für einen modernen, offensiven und attackierenden Fußball, der sehr gut zu Borussia Dortmund passt. Er hat eine gute Balance zwischen dem nötigen Spiel gegen den Ball und guten und kreativen Lösungen im eigenen Ballbesitz", so Zorc. Er schob nach: "Er kann Spieler und Mannschaften entwickeln und erfolgreich sein. Auch menschlich und charakterlich ist er ein guter Typ, der zu uns passt. Er ist ein Teamplayer und daher habe ich Vorfreude."

Rose hätte Terzic gerne als Co-Trainer gehabt

Rose, der am Donnerstag seinen Umzug über die Bühne brachte, betonte im Rahmen seiner Präsentation, dass er gerne mit Edin Terzic, der ursprünglich als sein Assistent vorgesehen war, zusammengearbeitet hätte. "Ich hätte ihn gerne als Co-Trainer gehabt. Ich akzeptiere und respektiere aber seine Entscheidung für die neue Aufgabe, um sich breiter aufzustellen als Fußballfachmann", sagte der Ex-Gladbach-Coach

Terzic, der die Schwarz-Gelben zum DFB-Pokalsieg und in die Champions League geführt hatte, war Anfang der Woche zum Technischen Direktor des BVB aufgestiegen. "Ich war in die Gedankengänge eingeweiht", meinte Rose, "aber die Konstellation ist wie sie ist, und ich akzeptieren sie so."

Rat will sich Rose trotzdem bei Terzic holen: "Ich werde ihn fragen, nachdem er das in der Rückrunde hervorragend gedreht hat, was der Mannschaft guttut und was wir mitnehmen können. Ich weiß, dass er immer dazu bereit ist, ins Büro zu kommen und über Fußball zu quatschen."

Rose über Sancho-Abgang: "Wussten, dass es darauf hinauslaufen kann"

Neben der Tatsache, dass Terzic ihm nicht auf der Trainerbank assistieren wird, stimmte Rose noch ein weiterer Aspekt traurig: Der Abgang von Offensiv-Star Jadon Sancho, der zu Manchester United wechselt zieht.

"Die Qualitäten von Jadon waren unberechenbar. Jeder Trainer hat einen Spieler wie Jadon Sancho gerne in seinem Team", schwärmte Rose vom englischen Nationalspieler. Er ergänzte: "Wir wussten, dass es darauf hinauslaufen kann, dass Jadon nächste Saison nicht mehr da sein wird. Wir werden versuchen, ihn zu ersetzen und kreative Lösungen finden. Wir sehen Chancen darin, uns auf bestimmten Positionen anders aufzustellen."

