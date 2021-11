Ob ein Transfer des 19-Jährigen für den BVB im Bereich des Möglichen liegt, ließ Zorc indes offen. "Wir werden hier aber nicht darüber diskutieren, ob wir im Rennen dabei sind und ob wir das umsetzen wollen. Das werden wir sehen."

Zuletzt war übereinstimmend berichtet worden, dass Dortmund gemeinsam mit Paris Saint-Germain die Pole Position im Rennen um Adeyemi bekleidet. Dem FC Bayern, für den Adeyemi zwei Jahre in der Jugend spielte, werden aktuell hingegen keine guten Karten ausgerechnet . Und das, obwohl der Vater des Angreifers sowie dessen Berater sich bereits mit den FCB-Verantwortlichen getroffen haben sollen.

Adeyemi wechselte im Alter von 16 Jahren von der SpVgg Unterhaching in die Mozartstadt. Mittlerweile zählt er bei den Roten Bullen zu den unangefochtenen Leistungsträgern. In der laufenden Saison erzielte er in 21 Pflichtspielen 14 Tore, drei davon in der Champions League.

Anfang November feierte der Youngster sein Debüt für Deutschlands A-Nationalmannschaft. Sein Vertrag in Salzburg ist noch bis 2024 gültig.

