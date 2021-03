An Selbstvertrauen mangelt es Sebastian Kehl nicht. Das war schon zu seiner Zeit als Profi so, und daran hat sich auch in seiner neuen Rolle nichts geändert. "Ich habe schon mehrfach betont, dass ich Interesse daran habe, mehr Verantwortung zu übernehmen. Insgesamt traue ich mir die Aufgabe natürlich zu und bin überzeugt, dass ich das gut regeln kann", sagte Kehl schon vor einigen Wochen über seine mögliche neue Aufgabe als Sportdirektor bei Borussia Dortmund.