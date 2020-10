Lucien Favre liest gerne. Zur Lektüre des Schweizers zählen aber nur ausgewählte Sachen. Von der zuletzt wieder einmal aufkommenden Kritik an seiner Person will er deshalb nichts mitbekommen haben. "Ich lese viel, aber das nicht", sagte Favre. Dass aber schon fleißig über seinen möglichen Nachfolger spekuliert wird, dürfte auch dem Trainer von Borussia Dortmund nicht entgangen sein.

Rose reagierte zudem ziemlich gelassen auf solche Gerüchte. "Es ist geschrieben, und Lucien Favre muss damit ebenso umgehen wie ich. Es ist für mich einfach kein Thema, weil ich so viel zu tun habe. Deswegen kommentiere ich solche Dinge grundsätzlich nicht", sagte der 44-Jährige.

Etwas beunruhigender dürfte für den BVB-Coach vor dem Auswärtsspiel bei Aufsteiger Arminia Bielefeld am Samstag (ab 15.30 Uhr live im Eurosport Liveticker ) schon die Tatsache sein, dass seine Vorgesetzten beim deutschen Vizemeister auf Zeit spielen. Favres Dreijahresvertrag endet nach der Saison, Gespräche über eine Verlängerung hat es noch nicht gegeben.

"Wir sind erst am Anfang der Saison und haben in diesem Sommer gemeinsam entschieden, dass wir die Frage zurückstellen. Wir werden sicherlich irgendwann die Gespräche führen. Aber jetzt ist nicht der Zeitpunkt", sagte Michael Zorc vor dem Champions-League-Spiel gegen Zenit St. Petersburg (2:0) bei "Sky".

Der Sportdirektor betonte allerdings, dass "beide Seiten wissen, was man aneinander hat". Man sei jetzt schon über zwei Jahre miteinander zusammen und sei in dieser Zeit zweimal Vizemeister geworden.

Die Zahlen sprechen für den 62-Jährigen. Seinen Schnitt von 2,15 Punkten in 73 Ligaspielen schaffte keiner seiner Vorgänger. Selbst der in Dortmund immer noch allgegenwärtige Jürgen Klopp nicht.

Dennoch bestehen Zweifel an Favre. Die Zaghaftigkeit der Mannschaft zieht sich durch seine gesamte Amtszeit. In der Champions League und im DFB-Pokal scheiterte der BVB unter ihm viermal im Achtelfinale. In der Liga gingen zwar nicht viele, aber entscheidende Spiele verloren.