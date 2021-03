Publiziert 08/03/2021 Am 10:33 GMT | Update 08/03/2021 Am 10:38 GMT

Es war die wohl entscheidende Szene des Spitzenspiels zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Leroy Sané erobert im harten Zweikampf mit Emre Can den Ball. Den folgenden Angriff schließt Leon Goretzka mit dem 3:2-Führungstreffer ab (88.).

Die BVB-Stars forderten einen Foulpfiff gegen Sané und Kapitän Marco Reus bekräftigte nach dem Spiel seine Meinung, dass der Bayern-Bonus in dieser Situation ausschlaggebend gewesen sei.

"Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte der Schiedsrichter 100-prozentig gepfiffen. Das ist so. Fertig, aus, ist so", erklärte Reus am "Sky"-Mikrofon.

Und auch Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc pflichtete seinem Spieler bei. "Für mich hat eine Fehlentscheidung das Spiel entschieden, zumal sie in der 88. Minute und nicht in der 60. passierte", sagte Zorc dem "Kicker". Enge Entscheidungen seien zudem stets "für Rot", also die Münchner, ausgefallen.

Schiedsrichter-Experten widersprechen Zorc und Reus

Dieser Ansicht widersprachen die beiden Schiedsrichter-Experten Dr. Jochen Drees und Thorsten Kinhöfer. "Je mehr ich es ansehe, desto weniger werte ich es als strafbar an", sagte Drees bei "Sport1". Ein Foulpfiff wäre zwar nicht falsch gewesen, Weiterspielen aber die bessere Entscheidung.

"Er stößt ihn nicht weg, es ist kein Rempeln von hinten, eher von der Seite", beschrieb Drees das Einsteigen von Sané und ergänzte: "Es gibt in den Regeln tatsächlich auch einen Begriff des 'korrekten Rempelns', Schulter an Schulter im Kampf um den Ball, der nicht strafbar ist."

Dem stimmte auch Kinhöfer bei "Sport1" zu: "Ich hätte genauso entschieden. Neutral argumentiert ist das kein Foul, sondern ein handelsüblicher Zweikampf. Natürlich setzt Sané den Körper ein, aber wir spielen Fußball."

Von den Aussagen von Reus zeigte sich der ehemalige FIFA-Schiedsrichter etwas enttäuscht. "In der Niederlage zeigt sich die Größe eines Sportlers - da haben sicherlich einige noch Nachholbedarf", so Kinhöfer.

