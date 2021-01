Bevor Trainer Marco Rose seine Bayern-Bezwinger in ein freies Wochenende verabschiedete, gab er Matchwinner Jonas Hofmann und Co. einen klaren Auftrag mit. "Wir müssen das für uns nutzen und bestätigen. Das muss uns Mut, Kraft und Gier geben", sagte der Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem 3:2 (2:2) gegen Bayern München am Freitagabend.

Doch zunächst will er seine Ziele mit der Borussia erreichen. In der Liga liegt der fünfmalige deutsche Meister in Schlagdistanz, im DFB-Pokal und in der Champions League steht im Februar das Achtelfinale an. Diese Erfolge, so Rose, "müssen wir bestätigen".