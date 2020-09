Borussia Mönchengladbach kommt in der neuen Saison nicht in Schwung. Das Team von Marco Rose musste sich gegen Union Berlin trotz Führung mit einem müden 1:1 (0:0) begnügen und steckt mit nur einem Punkt weiter in der unteren Tabellenhälfte fest - sehr zum Umut der 10.383 zugelassenen Fans.

Das änderte sich in der 17. Minute, als Plea in seiner ersten guten Szene an Schlussmann Andreas Luthe scheiterte. Union versteckte sich indes nicht, hielt auch ohne Neuzugang Max Kruse in der Startelf dagegen und wurde beinahe belohnt: Nach einem sehenswerten Angriff traf Sheraldo Becker die Latte und verpasste auch im Nachsetzen knapp (31.).