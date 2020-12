Mit Doppelpack: Wamangituka schießt Stuttgart zum Sieg in Bremen

Beides dürfte ihn nicht wahnsinnig gestört haben, denn mit dem verdienten Sieg orientiert sich der VfB in der Bundesliga-Tabelle wieder nach oben. Wamangituka hatte vor seinem fünften Saisontreffer (90.+1), bei dem er Torhüter Jiri Pavlenka und Ömer Toprak an der Strafraumgrenze den Ball stibitzte, bereits einen Foulelfmeter verwandelt (31.). Werder war stets bemüht, kam über gute Ansätze und das zu späte Tor von Selke (90.+3) aber nicht hinaus.

"Wer Silas Wamangituka kennt, weiß, dass er ein sehr schüchterner Junge ist. Ich habe bei dem Tor gedacht, dass er auf Zeit spielen will, das hat er mir auch nach dem Spiel bestätigt", sagte VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo.

Stuttgart, das sich vom 1:3 zuletzt gegen Bayern München gut erholt zeigte und erstmals seit 2006 an der Weser gewann, kletterte auf Platz acht in der Tabelle. Bremen ist nach der zweiten Niederlage in Serie und dem siebten Spiel nacheinander ohne Dreier nun Zwölfter. Werder drohen unruhige Tage, zumal es auch im Umfeld rumort und ein Machtkampf um den Aufsichtsrat ausgebrochen ist.