Bruno Labbadia atmete einmal kurz durch, aber seine Enttäuschung konnte der Trainer von Hertha BSC nach dem nächsten Rückschlag nicht lange verbergen. Passenderweise kreisten die Krähen über dem Berliner Olympiastadion, in dem es langsam dunkel wurde, als Labbadia die völlig verdiente 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den VfB Stuttgart erklärte. Ein gruseliges Ambiente nach einer teilweise schauderhaften Vorstellung des ambitionierten "Big City Clubs" - und auch der Coach zeigte sich erschrocken.

"Wir haben uns das komplett anders vorgestellt", waren Labbadias Worte nach der dritten Liga-Niederlage in Folge. Aber warum es soweit kommen musste und die Berliner Fehler am laufenden Band produzierten, das ließ sich schwer erörtern. "Es herrscht oft einfach nicht das nötige Selbstvertrauen und die Klarheit", so der Trainer: "Wir machen sehr viele einfache Abspielfehler, die mich verwundern, weil wir das sehr viel trainieren."