So lief das Spiel:

Vor 8.500 Zuschauern im Weserstadion waren sowohl die Hausherren als auch die Gäste aus Berlin in der Anfangsphase vorwiegend auf Risikovermeidung aus. So dauerte es bis zur 19. Minute, ehe die Berliner für die erste gefährliche Strafraumaktion des Spiels sorgten. Eine Flanke von Peter Pekarik beförderte Angreifer Krzysztof Piatek mit einem wuchtigen Kopfball an die Oberkante der Latte (19.).

Bundesliga Abschied von Hertha BSC: Duda wechselt nach Köln 16/09/2020 AM 13:35

Bremen stand defensiv zwar lange sicher, ließ aber auch jeglichen Esprit im Offensivspiel vermissen. Ein Schuss von Josh Sargent aus relativ spitzem Winkel blieb so der einzig ansatzweise gefährliche Torabschluss der Gastgeber in Durchgang eins (31.).

Als alles nach einem torlosen Remis zur Pause aussah, drehte die Hertha nochmal mächtig auf und schockte Bremen mit einem schnellen Doppelschlag vor dem Halbzeitpfiff. Beim 1:0 rutschte eine flache Hereingabe von Maximilian Mittelstädt unberührt bis an den langen Pfosten, wo der aufgerückte Pekarik mühelos zur Führung einschob (42.).

Die Berliner nutzten die Bremer Verunsicherung gnadenlos aus und legten in der Nachspielzeit das zweite Tor nach. Dodi Lukebakio verwertete ein Zuspiel von Valdimir Darida mit einem trockenen Abschluss in die linke obere Ecke zum 2:0. Vorangegangen war dem Tor ein Ballverlust von Bremens Maximilian Eggestein in der eigenen Hälfte (45.+2).

Bei Bremen fügte sich der zur Pause eingewechselte Leonardo Bittencourt mit zwei Distanzschüssen ein, blieb aber jeweils zweiter Sieger gegen Hertha-Torwart Alexander Schwolow (46./49.).

Mitten in die Bremer Anschlussbemühungen erfolgte die kalte Dusche für die Elf von Trainer Florian Kohfeldt. Matheus Cunhas flachen, unplatzierten Abschluss ließ Jiri Pavlenka unter der Hand durchrutschen und zum 0:3 ins Tor passieren (62.).

Werder wehrte sich trotz der nahezu aussichtslosen Situation gegen die Niederlage und kam kurz darauf zum 1:3. Nach Flanke von Ludwig Augustinsson setzte sich Davie Selke am langen Pfosten energisch gegen Mittelstädt durch und traf per Kopf in die rechte Ecke (69.).

Joker Niclas Füllkrug verzeichnete in den Schlussminuten Bremens beste Gelegenheit auf den Anschluss, fand seinen Meister aber im stark reagierenden Schwolow, der mit einer schnellen Reaktion den Berliner Sieg festhielt (87.). Für den Schlusspunkt sorgte Berlins Neuzugang Jhon Cordoba, der einen Herthaner Konter eiskalt zum 4:1-Endstand vollendete (90.).

Die Stimmen:

Davie Selke (Werder Bremen): "Wir haben uns das anders vorgestellt und wurden heute gewinnen. Wir haben trotzdem viele Dinge gezeigt, auf die wir aufbauen können."

Peter Pekarik (Hertha BSC): "Das war für uns ein super Start nach dem Pokal-Aus letzte Woche. Defensiv waren wir kompakt und aggressiv in den Zweikämpfen, das war viel besser als in Braunschweig."

Der Tweet zum Spiel:

Das fiel auf: Endlich wieder Stimmung

Die Bremer Gesundheitsbehörden ließen für die Partie gegen Berlin eine Stadionauslastung von 20 Prozent der maximalen 42.500 Fans zu. Trotz nur einem Fünftel der normalen Zuschauerzahl machten die anwesenden Bremer Fans vom Anpfiff weg mächtig Lärm und peitschten ihr Team lautstark nach vorn. Nach vielen Monaten mit Geisterspielen war beiden Mannschaften gerade in den ersten Minuten der Partie eine leichte Überforderung anzumerken, die sich aber mit der Zeit legte.

Die Statistik: 1

Davie Selkes 1:3 war der erste Bundesligatreffer der Hertha-Leihgabe seit seinem Winter-Wechsel aus der Hauptstadt nach Bremen.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast:

Das könnte Dich auch interessieren: Kahn verteidigt "Rudelbildung" bei Eröffnungsspiel

Flick über Thiago-Abschied: "War sehr emotional"

DFB-Pokal DFB-Pokal heute live im TV und im Livestream und Liveticker 14/09/2020 AM 22:06