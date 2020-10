Christian Streich liebt den Fußball, doch in der wieder verschärften Coronakrise sind für den dienstältesten Bundesliga-Trainer andere Dinge wichtiger. "Wenn du Angst haben musst, dass die Schulen wieder schließen, dann macht mir das richtig Sorgen", sagte der Coach des SC Freiburg nachdenklich: "Wenn die Kinder nichts lernen können und die ganze Zeit unter dem Druck stehen, dann sind das verloren Monate oder gar Jahre."

Angesichts der Rekordzahlen an Corona-Erkrankten wird das Leben der Menschen verstärkt eingeschränkt, das spürt auch der Profifußball. Am kommenden Wochenende sind aufgrund besorgniserregender Inzidenz-Zahlen in den Heimspielorten Augsburg, Bielefeld, Köln, Mainz, Freiburg, Mönchengladbach und Gelsenkirchen gar keine oder maximal 300 Zuschauer zugelassen. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis überall der Fan wieder ausgesperrt wird. Doch die Ängste der Klub-Bosse geht über Geisterspiele hinaus, ein Saison-Stopp wie im Frühjahr soll mit aller Macht verhindert werden.