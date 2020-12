Nach dem 18. Zweitliga-Spieltag (17. bis 19. Dezember) und dem 17. Bundesliga-Spieltag am selben Wochenende gehen beide Ligen in die Winterpause. Diese endet für die erste eine Woche früher (7. Januar) als für die 2. Liga (14. Januar).

Die 3. Liga startet am 23. Juli 2021 in die neue Saison. Winterpause ist vom 20. Dezember bis zum 14. Januar, letzter Spieltag am 14. Mai 2022.