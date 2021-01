Fußball

Bundesliga-Tipps und Topfakten zum 18. Spieltag: Gladbach schießt BVB in die Krise

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 18. Bundesliga-Spieltag eine Niederlage des BVB im Borussen-Duell in Gladbach. Der FC Bayern München fügt Schalke 04 eine weitere Niederlage zu. RB Leipzig landet einen Pflichtsieg in Mainz. Bayer Leverkusen und der VfL Wolfsburg trennen sich Remis. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptderboss.

