Fußball

Bundesliga-Tipps und Topfakten zum 25. Spieltag - Siege für FC Bayern und RB Leipzig

Eurosport Online-Chef Thomas Janz tippt am 25. Bundesliga-Spieltag auf einen Sieg des FC Bayern in Bremen. Auch RB Leipzig bleibt mit einem Sieg gegen Frankfurt weiter im Titelrennen. Gladbach kann dagegen auch im siebten Spiel in Folge keine drei Punkte einfahren. Tippt mit auf kicktipp.de/sotipptboss.

00:03:00, vor einer Stunde