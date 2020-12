In den vergangenen Jahren hat der BVB bei der Talentsuche oft ein gutes Händchen bewiesen. In Adrian Edqvist sind die Dortmunder nun auf einen Spieler gestoßen, der noch etwas unter dem Radar fliegt. Der 21-Jährige von Kalmar FF galt lange Zeit als großes Talent, konnte diese Erwartung aber in den letzten Jahren nur bedingt bestätigen.