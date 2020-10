Die eigene Startformation hatte Favre in Sinsheim - dort, wo seine Truppe zuvor sieben Mal in Serie nicht mehr hatte gewinnen können - mächtig durcheinander gewirbelt. Hochkraräter blieben zunächst auf der Bank. Eine risikoreiche Vorgehensweise, die ultimativ aber belohnt wurde.

"Ich weiß, dass er immer spielen will und ich habe das sehr gern. Aber wir müssen vernünftig sein", erklärte Favre seine Maßnahme am Beispiel seines norwegischen Torjägers und rechnete dann vor, wie erbarmungslos der Stürmer in der Länderspielpause durchgezogen hatte. 120 Minuten im ersten Spiel, 80 im zweiten, 87 im dritten.

Die durch die Corona-Pandemie stark gestauchte Saison 2020/21 dürfte zur Zerreißprobe für so manchen Kader werden. Quer durch Europa, quer durch alle Ligen werden Belastung und daraus resultierende Verletzungen Spielern und Trainern zu schaffen machen. Und der Wahnsinn fängt gerade erst an.

"Lucien hat in seiner Zeit bei uns noch keinen klassischen Titel gewonnen, aber den besten Punkteschnitt aller Trainer. Wir sind mit seiner Arbeit sehr zufrieden. Er stand nie zur Disposition“, unterstrich Hans-Joachim Watzke dies im "ZDF" und kündigte im selben Atemzug baldige Gespräche an.

"Wir müssen ein Auge auf die Champions League haben", sagte er. Die Vorrunde soll in einer machbaren Gruppe mit Zenit St. Petersburg, Lazio Rom und dem FC Brügge unbedingt überstanden werden. Am Dienstag (ab 21 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) steht das erste Spiel in Italien an.