Das Trainerdebüt von Edin Terzic beim BVB ist geglückt. Raphael Guerreiro und Marco Reus schossen Borussia Dortmund beim SV Werder Bremen zu einem 2:1 (1:1)-Sieg.

"Wir sind sehr erleichtert. Wir haben die Verantwortung für das gespürt, was am Samstag passiert ist", sagte der Trainer nach dem Spiel in Anlehnung an das 1:5 gegen den VfB Stuttgart: "Wir wollten eine Reaktion zeigen. Das ist uns gelungen."

Damit beendete der BVB eine Durststrecke und eroberte zumindest für eine Nacht einen Champions-League-Platz zurück.

Was uns in Bremen sonst noch auffiel.

1. Standards retten spielerisch überlegenen BVB

Nach drei sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie gab es in Bremen das erhoffte Erfolgserlebnis. Trotz der spielerischen Dominanz entstanden allerdings auch Kritikpunkte. Terzic war zwar stolz, dass seine Mannschaft "von Anfang bis Ende alles gegeben hat." Er sagte aber auch: "Spielerisch war es noch nicht ganz das, was wir uns vorgestellt haben."

Zunächst einmal wäre die unerwartete Schwächephase in der ersten Halbzeit zu nennen: Nachdem Dortmund in der 12. Minute durch Raphael Guerreiro in Führung ging, ließ die Mannschaft nach. Clemens Fritz, Ex-Profi und Leiter der Scouting-Abteilung von Werder, stellte in der Pause bei "Sky" fest: "Sie sind teilweise abwartend, was uns zugutekommt. Nach ihrem Tor haben sie sich zur Mittelzone zurückgezogen." Der Ausgleich zum 1:1 resultierte aus einem Fehlpass von Innenverteidiger Manuel Akanji (29.).

In der zweiten Halbzeit war diese Phase überwunden, Dortmund hatte das Spielgeschehen wieder komplett in der eigenen Hand. Aus dem Spiel heraus kam jedoch kein Tor zustande. Sie versuchten es über links, sie versuchten es über rechts, scheiterten im Strafraum aber immer wieder an der kompakt stehenden Werder-Defensive.

Ein Elfmeter musste her, um durch Marco Reus wieder in Führung zu gehen – und das auch erst per Nachschuss (78.). Beide Tore des BVB resultierten also aus einem Standard. Das 1:0 durch Guerreiro kam infolge eines Freistoßes zustande.

Terzic weiß um die Schwierigkeit: "Die Leichtigkeit ist verloren gegangen. Es geht darum, den Glauben wieder zu wecken, dass wir das Potential haben, jeden Gegner zu besiegen."

2. Terzic macht den Klopp

Edin Terzic ist jung, dynamisch und erinnert ein wenig an Jürgen Klopp. Sein früherer Mannschaftskamerad Michael Erzen hatte den Vergleich in der "tz" gebracht. Der 38-Jährige sei "ein total leidenschaftlicher Trainer. Er ist schon ein Jürgen-Klopp-Typ." Beim Auswärtsspiel in Bremen war festzustellen, was er damit meinte.

Während Lucien Favre ein ruhiger Vertreter gewesen ist, war Terzic an der Seitenlinie unter Dauerstrom, lobte einzelne Spieler und gab ständig Anweisungen. "Geh ran, gute Reaktion" rief er. Als der Führungstreffer durch Guerreiro fiel, gönnte er sich einen kurzen Jubel, klatschte mit dem Trainerteam ab, nahm dann aber wieder seine typische armverschränkte Position ein und rief: "Weiter geht’s, weiter geht’s."

Lediglich nach dem Ausgleich von Bremen brauchte er ein paar Augenblicke, um die Enttäuschung zu verarbeiten. Dann gab er verbal wieder Vollgas.

Nach dem Abpfiff zeigte sich, welch enges Verhältnis er zu der Mannschaft pflegt. Jeder einzelne Spieler wurde innig umarmt. Kurzum: Er lebt das vor, was er von der Mannschaft erwartet. "Wir haben mitgefiebert, von außen und auf dem Platz. Da war eine Einheit. Das war super", lobte der Trainer.

3. Moukoko zeigt gute Ansätze, belohnt sich aber nicht

Terzic nahm gegenüber dem 1:5 gegen den VfB Stuttgart lediglich eine Veränderung vor. Emre Can wurde auf die Bank gesetzt. Stattdessen durfte der erst 16-jährige Youssoufa Moukoko sein Startelf-Debüt geben. Das Ausnahmetalent zeigte gute Ansätze, bewies am Ball seine technischen Qualitäten, suchte immer wieder den Weg in die Tiefe, arbeitete zudem auch gut gegen den Ball und setzte die Gegenspieler unter Druck.

Komplett überzeugen konnte der junge Stürmer allerdings noch nicht. Dass er nur 19 Ballkontakte hatte (der geringste Wert aller Startelf-Spieler), hing nicht zuletzt mit seinem Gegenspieler zusammen. Ex-BVB-Spieler Ömer Taprak verteidigte routiniert, brachte auch seine stärkere Physis gegen den deutlich kleiner gewachsenen Moukoko ein.

Youssoufa Moukoko (Mitte) - Werder Bremen vs. Borussia Dortmund Fotocredit: Getty Images

In der 50. Spielminute vergab der Shootingstar seine größte Chance, als er nach einer tollen Flanke von Reus den Ball nicht auf das Tor brachte. Bereits in der 5. Minute wurde er von Giovanni Reyna in eine aussichtsreiche Position gebracht, kam am Fünfmeterraum allerdings einen Tick zu spät. Nach 80 Minuten war sein Startelf-Debüt beendet.

Ein Kompliment von Trainer Terzic gab es trotzdem: "Es ging nicht darum, dass er heute das Siegtor macht. Es ging darum, dass er für die Mannschaft arbeitet. Das hat er super gemacht." Und weiter: "Natürlich hat er noch Luft nach oben. Aber es wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre."

