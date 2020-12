Liebe Fußballfreunde , am Ende reichte eine dürre Pressemitteilung aus, um das Ende mit einem Trainer zu besiegeln, der in der Historie des Vereins bestenfalls als Fußnote Berücksichtigung finden wird.

Stilistisch war das konsequent, so farb- und emotionslos war das Wirken von Lucien Favre in Dortmund, dass es nach 29 Monaten und null Titelgewinnen keine großen Entzugserscheinungen geben dürfte. Favre war der falsche Mann, das wussten Vorstand und Mannschaft seit langem, zumindest dann, wenn man eine echte Ambition hatte, den Bayern gefährlich zu werden, und nicht nur davon herumfaselte.

Dass sie ihn dennoch so lange mitgezogen haben, dass müssen sich Aki Watzke und Michael Zorc vorwerfen lassen. Wie sie sich überhaupt infrage stellen lassen müssen, dass sie seit dem Weggang von Jürgen Klopp keinen Trainer mehr finden können, der ihre formidable Scouting- und Transferkunst in sportlich Zählbares umzusetzen vermag.

Das Prinzip Favre ist typisch für den BVB, aber das Prinzip funktioniert schon lange nicht mehr. Ein Trainer, der von Anfang an darauf verzichtet, in den internen Abläufen ein einflussreicher Trainer zu sein, der kann niemals ein erfolgreicher Teammanager im europäischen Spitzenfußball sein.

Das ist in Dortmund an sich schon etwas Besonderes, wenn man sich die allwöchentlichen Pressekonferenzen des BVB anschaut, die in Sachen Kommunikation ein Nicht-Event sind und im Erkenntnisgewinn an das russische Staatsfernsehen erinnern.