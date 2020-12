Lucien Favre berichtete von einigen offenen Fragen, einige Spieler seien nach dem Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom (1:1) am Mittwoch "sehr, sehr müde" gewesen.

Bereits in diesem Spiel fehlten Erling Haaland (Muskelfaserriss), der in diesem Jahr nicht mehr spielen wird, Thomas Meunier (Wadenverletzung) und Emre Can (Fußgelenk). Torschütze Raphael Guerreiro (Oberschenkelbeschwerden) musste angeschlagen ausgewechselt werden. Thomas Delaney hat Rückenprobleme.