Mats Hummels (BVB) bei "Sky" ...

… zum Spiel: "Das war ein schöner Start, aber wir sind noch weit weg vom Maximum. Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel. Gladbach hat das taktisch sehr gut gemacht in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war es nicht so, dass wir viel besser waren. Wir haben aber gar nichts mehr zugelassen. Wir kriegen mit der Qualität da vorne immer unsere Chancen und Tore. Wir wussten, dass das eine zähe Nummer werden kann."

… zum Kader: "Die Mischung aus verschiedenen Typen, die Altersstruktur, was Trainingsarbeit und Professionalität, da haben wir eine sehr gute Balance im Kader und viele Stärken, die wir auf den Platz bringen können. Wir haben einen Haufen guter Fußballer. Wenn wir das in die richtige Form bringen, dann sind wir eine Top-Mannschaft."

... über Jadon Sancho: "Wenn der den letzten Pass spielt, dann ist der auf den Punkt.

Lucien Favre (Trainer BVB) bei "Sky" …

… zur Arbeit mit den jungen Spielern: "Ich trainiere gerne mit jungen Spielern, aber auch mit den erfahrenen Spielern. Es war ein super Tor, das 3:0. Wir haben viele junge Spieler, und das hier war nur ein Spiel. Es ist schwer, dreimal pro Woche zu spielen. Wir müssen aufpassen. Sie sind schon sehr, sehr gut. Alle Mannschaften brauchen eine Mischung. Du kannst nicht nur mit jungen oder erfahrenen spielen."

… zum Spiel: "Es ist immer ein gutes Gefühl, wenn wir 3:0 gewinnen. Aber wir müssen das Spiel analysieren. Wir haben ein paar sehr gute Sachen gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gladbach viele abwesende Spieler hatte. Gladbach hat gut gespielt, es war schwer heute."

Giovanni Reyna (BVB) bei "Sky" ...

… zum Spiel: "Es war ein guter Start in die Saison. Wir haben viele gute junge Spieler. Es war ein sehr aufregendes Spiel und es ist großartig, dass die Fans zurück sind. Obwohl nur knapp 10.000 da waren, hat es sich großartig angefühlt. Ein Tor zu erzielen und der Mannschaft zu helfen, macht es noch besser."

… zu den jungen BVB-Profis: "Es macht so viel Spaß mit den Jungs in meinem Alter – wie Jude, Jadon oder Erling. Das gibt viel Energie und viel Spannung. Es ist eine gute Truppe. Wir müssen aber weiterarbeiten. Ich war so aufgeregt, als ich gehört habe, dass Jude zu uns wechselt – als er da war noch mehr. Zwischen Erling und Jadon bis zu mir sind es ein paar Jahre Unterschied, und jetzt ist jemand in meinem Alter da. Er ist ein guter Junge. Wir scherzen viel und machen uns übereinander lustig."

… zu den persönlichen Zielen: "Ich will dem Team so gut wie möglich helfen und eine wichtigere Rolle einnehmen. Es wird eine harte Saison mit vielen Spielen. Ich will Tore schießen und Assists erzielen."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach) bei "Sky" …

… zum Spiel: "Es ist eine sehr unglückliche Niederlage für uns. 3:0 klingt natürlich deutlich. Da hast du wenig Argumente, am Ende war Dortmund, dort wo es richtig zur Sache geht, effektiver und klarer als wir. Ich fand es über zwei Halbzeiten auf Augenhöhe. Ich fühle, dass Dortmund viel effektiver gespielt hat als wir."

… zum Elfmeter für den BVB: "Es ist eine Grätsche. Und es ist vielleicht auch irgendwo ein Kontakt da, aber der war bei Mats Hummels gegen Thuram auch da. Es war Elfmeter, er hat ja gepfiffen. Wenn er pfeift, ist es ein Elfmeter."

… zu den Saisonzielen (vor dem Spiel): "Über Platzierungen zu reden, ist zu früh. Wir haben letztes Jahr etwas erreicht, das es zu bestätigen gilt. Das ein oder andere Interview wird dazu genommen, Zitate von mir aus dem Zusammenhang zu reißen und die Fallhöhe nach oben zu verschieben. Wir können damit gut umgehen. Wir wollen die Großen ärgern und auch ein bisschen größer werden."

Christoph Kramer (Borussia Mönchengladbach) bei "Sky" …

… zum Spiel: "Am Ende sieht es immer deutlich aus. Nach dem 3:0 plätschert so ein Spiel vor sich hin, dann kommt bei den Fans auch noch ein bisschen Schadenfreude auf. Dann fühlt es sich deutlicher an, als es war. In der ersten Halbzeit war es ein ganz ausgeglichenes Spiel, in der zweiten Halbzeit kriegen wir zwei blöde Konter. Wir können trotzdem einiges Gutes mitnehmen. Natürlich tut uns vorne auch ein bisschen Physis gut, die wir heute nicht hatten."

… zur Bilanz gegen Dortmund: "Wir haben viermal gegen Dortmund gespielt. Viermal hat es sich so angefühlt, als hätten wir was mitnehmen können – haben aber unter dem Strich keine Punkte. Das sagt auch etwas aus. Also fehlt wahrscheinlich in allen Bereich ein My."

