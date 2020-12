Abwehrchef Mats Hummels fand im Anschluss an die 1:2-Pleite des BVB bei Union Berlin am "DAZN"-Mikrofon klare Worte: "Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne. Wir sind selber verantwortlich für unsere Niederlagen."

Besonders das Fehlverhalten bei den beiden Eckballgegentore brachte den 32-Jährigen auf die Palme. "Wir haben jetzt zwei Spiele in den letzten fünf Partien durch Standardgegentore verloren - das ist eine Katastrophe", wetterte er.

Bundesliga "Unverzeihbar": BVB haut sich selbst in die Pfanne VOR 2 STUNDEN

Obwohl auch Schlussmann Roman Bürki die Leistung seiner Vorderleute kritisierte, sieht er grundsätzlich eine Entwicklung unter Neu-Trainer Edin Terzic. "Die ganze Stimmung ist anders. Ich glaube, dass viele Spieler das auch brauchen, dass ihnen jemand Feuer unter dem Hintern macht und eine Authoritätsperson mal sagt 'Hey, so geht’s nicht'", holte Bürki bei "DAZN" zu einer versteckten Spitze gegen Ex-Coach Lucien Favre aus.

Die weiteren Stimmen bei "DAZN" und im "ZDF":

Mats Hummels (Borussia Dortmund) über ...

... die Gründe für die Niederlage: "Es waren unter anderem die Standards. In der ersten Halbzeit haben wir auch durch zwei große Fehler zwei Riesenchancen hergegeben. Die Standards sind es ganz klar. Gegen Köln gab es schon zweimal die gleiche Variante, heute beim ersten Tor auch wieder die gleiche Variante. Bei der zweiten Ecke steht bei einer klaren Mann-zu-Mann-Zuteilung der stärkste Kopfballspieler des Gegners zehn Meter frei. Für mich unbegreiflich, wie das passieren kann. Sowas kann nicht passieren und das ist auch unverzeihbar. Wir hauen uns einfach selber in die Pfanne. Wir sind selber verantwortlich für unsere Niederlagen."

... die Standardschwäche: "Die verlängerten Ecken sind manchmal am ersten Pfosten nicht zu verteidigen, wenn sie richtig gut gespielt sind, das muss man auch ehrlich sagen. Aber dann muss man am zweiten Pfosten mitgehen. Da muss man dann eben auch zeigen, dass man unbedingt gewinnen will. Wir haben jetzt zwei Spiele in den letzten fünf Partien durch Standardgegentore verloren. Das ist eine Katastrophe, wir können es dem Gegner nicht so einfach machen, weil ansonsten verliert man in der Bundesliga zu häufig."

... den Unterschied zwischen Terzic und Favre: "Wir haben auf jeden Fall mehr Spirit auf dem Platz. Wir machen noch nicht alles richtig, aber wir geben Gas. Ohne Trainingseinheiten kann man natürlich jetzt nicht alles direkt rausbringen, was wir davor an Kinderkrankheiten in unserem Spiel hatten. Da machen wir uns immer noch selber die Räume zu eng und laufen viel zu sehr auf den ballführenden Spieler drauf. Außerdem müssen wir dem Spiel viel mehr Tiefe geben aus der offensiven Mittelfeldreihe. Das ist ein Teil des Ganzen. Dann können wir auch das Spiel von hinten besser öffnen. Das hat heute auch nicht immer optimal geklappt. Es waren dann auch zu viele Fehlpässe von uns mit dabei. Es sind eben ein paar Sachen, die Edin noch abstellen will und die fordert er auch ein. Logischerweise lässt sich das aber nicht nach zwei Trainingseinheiten abstellen. Deshalb darf eben nicht passieren, dass wir dann gegen eine Mannschaft, die alles gibt und erwiesenermaßen stark nach Standards ist, unsere Verantwortlichkeiten nicht übernehmen."

... den Premierentreffer von Youssoufa Moukoko: "Natürlich habe ich mich gefreut. Er hat vorher auch den Pfosten getroffen. Er hat viele gute Sachen gemacht, das war klar sein stärkstes Spiel bisher. Das ist fast schon ein wenig beruhigend zu sehen, dass er auch ein wenig Anlaufzeit braucht und nicht mit 16 jeden Bundesliga-Verteidiger austanzt. Er ist ein richtig guter Junge. Wir freuen uns für ihn, dass er getroffen hat, aber wir haben verloren, deshalb bringt es uns wenig."

Borussia Dortmund (Mitte: Mats Hummels) verliert bei Union Berlin Fotocredit: Getty Images

Edin Terzic (Interimstrainer Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir haben das, was wir uns vorgenommen haben, in beide Richtungen nicht umgesetzt. Wir wollten in der Offensive das Spiel viel häufiger beschleunigen, das ist uns nicht gelungen. Der Gegner konnte uns sehr leicht verteidigen. Unsere Bewegungen waren nicht gut, der Ball war zu langsam. Rausgespielte Momente waren zu selten zu sehen. Wir stellen uns der Aufgabe. Wir wollen den Glauben wecken und Verantwortung übernehmen. Wir sind bereit, das Team zu ziehen, aber auch zu drücken."

... die Standardschwäche: "Durch die Standards verlieren wir natürlich das Spiel, aber es waren auch viele andere Dinge nicht gut. Wir haben uns viele gute Dinge vorgenommen, die haben wir viel zu selten umgesetzt. Am Ende entscheiden die Standards dann das Spiel. Viel Training war nicht, das ist richtig. Wir haben natürlich auch auf diese Stärke hingewiesen. Jetzt haben sie acht Tore nach Standards erzielt, viele nach demselben Muster. Standards verteidigt man eigentlich am besten, indem man sie nicht zulässt. Das sind eigentlich die Dinge, die wir uns vorgenommen haben, dass wir gar nicht in diese Situationen kommen und wir dann nicht mehr sauber klären können. Die Ecken sind natürlich dann auch gut getreten, da haben sie ihre Qualität. Wir haben heute auch nochmal ganz klar darauf hingewiesen und versucht, das den Spielern auf allen möglichen Kanälen einzuimpfen. Am Ende hat es nicht gereicht, das ist dann natürlich sehr enttäuschend."

... die Tabellenkonstellation: "Die Tabelle ist jetzt nicht unser Thema, darum können wir uns erst im Jahr 2021 kümmern."

Roman Bürki (Borussia Dortmund) über ...

... das Spiel: "Wir spielen sehr ineffizient. Wir haben zwar viel den Ball, aber schlussendlich muss auch mal was rausschauen. Wir belohnen uns zu wenig. Wir laufen uns immer noch die Räume zu. Wir müssen cleverer sein und gerade in Rückstand nicht den schön Chipball hinter die Abwehr spielen, sondern über die Außen kommen und den Strafraum mit Flanken bombardieren und das Glück so auch erzwingen. So funktioniert das einfach nicht."

... die Standardgegentore: "Es war alles klar zugeteilt. Jeder Spieler hatte einen Gegenspieler. Beim zweiten Tor war es ganz klar eine Unachtsamkeit. Es kann nicht sein, dass der Spieler so alleine ist. Es ist enorm bitter, weil wir das auch angesprochen haben vor der Partie. Dass wir wieder zwei Standardgegentore kriegen, ist sehr unglücklich. Es ist immer schwer zu verteidigen, wenn der Ball auf den ersten Pfosten gespielt wird. Das zweite Gegentor regt mich viel mehr auf. Wir waren in der Offensive auch viel zu harmlos, besonders am Ende, als wir noch ein Tor gebraucht hätten."

... den Unterschied zwischen Terzic und Favre: "Die ganze Stimmung ist anders. Es ist enorm viel Stimmung in der Mannschaft während dem Spiel und auch in der Kabine. Das ist etwas Neues und ich glaube, dass viele Spieler das auch brauchen, dass ihnen jemand Feuer unter dem Hintern macht. Und das macht Edin ganz gut. Wir haben davor auch sehr guten Fußball gespielt, aber manche Spieler brauchen das einfach, dass eine Authoritätsperson mal sagt 'Hey, so geht’s nicht' und das mag ich."

... das Kalenderjahr 2020: "Ich möchte das Jahr einfach vergessen. Ich habe auch schöne Erinnerungen, aber Fußball ohne Fans macht nicht halb so viel Spaß. Du musst dich immer ein bisschen zwingen, den Fokus zu behalten."

TV-Tipp: Loving Maradona - ein Film über den Mythos Maradona. Am Montag um 20:30 Uhr bei Eurosport 1 und bei Eurosport mit Joyn!

Das könnte Dich auch interessieren: "Etwas ganz Besonderes": Moukoko schreibt Bundesliga-Geschichte

Neuer heiß auf Spitzenspiel gegen Leverkusen: "Ein kleines Finale"

Bundesliga Moukoko trifft - doch der BVB verliert erneut bei Union VOR 3 STUNDEN