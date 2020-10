In der Champions League stand Can wegen einer Sperre gegen Lazio nicht im Kader. Einer Austragung des Revierderbys gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) "steht nichts im Wege", hieß es in der BVB-Mitteilung. Nach einem "intensiven Austausch mit dem Dortmunder Gesundheitsamt" wurde lediglich die ursprünglich für 17.00 Uhr angesetzte Trainingseinheit am Freitag kurzfristig auf 18.30 Uhr verschoben.