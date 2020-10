Borussia Dortmund verzichtet im Revierderby gegen Schalke 04 zunächst auf seinen Kapitän Marco Reus. Der Offensivspieler sitzt im 157. Pflichtspielduell beider Teams am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) wie Neuzugang Jude Bellingham zunächst auf der Bank. Mahmoud Dahoud steht in der Anfangsformation. Bei den Schalkern steht Youngster Malick Thiaw erstmals in der Startelf.