Haalands Ausfall trifft die Schwarz-Gelben hart. Der amtierende Golden Boy hat in 14 Spielen stolze 17 Treffer und damit fast die Hälfte aller Dortmunder Tore (38) in dieser Saison erzielt. Beim 1:1 in der Champions League gegen Lazio Rom war das Fehlen des Topstürmers sofort zu spüren.