Die Bilanz ist durchaus beeindruckend. In sechs Bundesligaspielen hat Borussia Dortmund erst zwei Gegentore kassiert und verfügt damit über die beste Abwehr der Liga. Lucien Favre hat seine Mannschaft fast unbemerkt neu erfunden.

Kleines Zahlenfeuerwerk gefällig? Kein Problem!

Champions League Drei Dinge, die auffielen: BVB denkt schon an Bayern GESTERN AM 00:48

Seit Amtsantritt des Schweizers im Sommer 2018 kassierte seine Mannschaft in der Bundesliga zunächst in der Spielzeit 18/19 44 und im zweiten Jahr 41 Gegentore. Ein Schnitt von 1,3 beziehungsweise 1,2 Gegentoren. Zu viel für die hohen Ansprüche des Vereins, auch wenn die Offensive mit 81 und 84 eigenen Treffern immer überdurchschnittlich lieferte.

Favre erkannte dies. Immer wieder sprach er davon, die Statik des eigenen Spiels verändern zu wollen, experimentierte mit verschiedenen Systemen - mal mehr, mal weniger erfolgreich.

Nun scheint er die Erfolgsmischung gefunden zu haben. Er lässt seinen BVB mit einer Viererkette agieren. So senkte er den Gegentrefferschnitt auf 0,3 pro Spiel in der laufenden - zugegeben noch sehr kurzen - Saison. Eine deutliche Tendenz.

Akanji und Hazard loben Favres Umstellung

"Manchmal braucht es diese eine kleine Umstellung, um etwas viel Größeres zu verändern", konstatiert Manuel Akanji, im Inneren der Kette neben Boss Mats Hummels gesetzt. Der Schweizer freut sich besonders über die veränderte Einstellung seiner Kollegen.

"Die ganze Mannschaft verteidigt in den vergangenen Wochen sehr gut. Wir fühlen uns sehr wohl mit der Viererkette. Hinzu kommt, dass wir auf allen Positionen sehr konstante Leistungen bringen. Das bringt uns als Mannschaft weiter."

Weiter bedeutet in diesem Fall: Man fährt jede Menge Siege ein.

In der Mannschaft herrscht ein defensiver Geist

Dortmund blieb wettbewerbsübergreifend in sechs der letzten sieben Spiele ohne Gegentor. Einzige Ausnahme war das 1:3 bei Lazio Rom zu Beginn der Gruppenphase in der Champions League. Brügge war das vierte Pflichtspiel in Folge ganz ohne Gegentreffer, was der BVB letztmals zu Beginn der Saison 2017/18 unter Peter Bosz geschafft hatte.

"Wir verteidigen als Mannschaft sehr gut derzeit. Der Trainer liebt das", sagt sogar Offensivspieler Thorgan Hazard und lobt das Engagement seines Coaches. "Er steht draußen und ruft ‚defensiv, defensiv, defensiv‘. Da muss jeder mitmachen. Das tut manchmal weh, aber es lohnt sich."

Der Wechsel von Hakimi zu Meunier zahlt sich aus

Die neue, defensivere Ausrichtung der Außenverteidiger sticht besonders ins Auge. Gerade auf der rechten Seite. Dort, wo in den vergangenen zwei Jahren Achraf Hakimi vornehmlich den Vorwärtsgang eingelegt hatte, spielt nun Neuzugang Thomas Meunier. Der Belgier interpretiert die Rolle deutlich zurückhaltender. Um im Bild zu bleiben mit leicht angezogener Handbremse.

Oder wie Favre es nach dem Königsklassen-Sieg in Brügge ausdrückte: "Mit Hakimi haben wir oft Dreier- oder Fünferkette gespielt, damit er seine Geschwindigkeit zeigen konnte. Meunier ist auch viel vorne. Aber er kommt auch schnell zurück."

Der Trainer nimmt gern in Kauf, dass sein neuer Rechtsverteidiger im Offensivspiel nicht die Klasse seines Vorgängers hat. Natürlich, meint der 62-Jährige, angesprochen auf den durchwachsenen Saisonstart des belgischen Nationalspielers, müsse der "noch einige Details verbessern. Er macht es aber sehr gut mittlerweile".

BVB sieht gute Chancen gegen den FC Bayern

Nun bekommen es Meunier und seine Kollegen also mit dem FC Bayern zu tun. An Selbstvertrauen mangelt es der Borussia in diesen Tagen nicht. Ein Sieg gegen den Tabellenführer soll her, um selbst das Zepter in der Liga an sich zu reißen.

"Wir wissen, dass wir zu Hause gegen Bayern gewinnen können. Das haben wir in der Vergangenheit schon oft bewiesen. Wir können immer zu Null spielen und unsere Tore schießen", meinte Akanji.

"Wir sind auch gut drauf und haben eine sehr gute Chance, Bayern am Samstag zu schlagen", stellte auch Lizenzspieler-Chef Sebastian Kehl fest und verriet gleich das Erfolgsrezept.

Man müsse "engagiert und mutig sein". "Die Bayern werden Respekt haben", vermutete Kehl.

Bayern kommt mit dem besten Sturm des Landes

Duisburg, Mönchengladbach, Freiburg, Hoffenheim, Schalke, St. Petersburg, Bielefeld und Brügge. All diese Mannschaften verzweifelten in der noch jungen Spielzeit schon am Borussen-Bollwerk, sie konnten kein Tor erzielen.

Die Frage ist nun, ob die Abläufe und Automatismen schon so ausgereift sind, dass sie dem besten Angriff der Bundesliga standhalten. Den nämlich stellt der FC Bayern.

24 Tore in sechs Spielen erzielte der Rekordmeister. Nach Adam Riese also vier pro Partie. Auf den neuen BVB wartet also eine erste echte Härteprüfung. Auch angesichts der eigenen Pflichtspielbilanz gegen den ewigen Rivalen aus dem Süden.

Seit Favres Dienstantritt hagelte es 15 Gegentore in sechs Spielen. Ein Schnitt von 2,5 pro Partie. Auch dieser sollte dringend gesenkt werden, wenn es mit einem Erfolg klappen soll.

Dabei helfen dürfte ein Comeback von Mats Hummels. Noch ist allerdings nicht klar, ob der Abwehrchef, der in Brügge pausierte, gegen München wieder spielen kann.

Extra Time - Der Eurosport-Podcast - Die neuste Folge HIER ANHÖREN!

Das könnte Dich auch interessieren: Real Madrid beschwert sich wegen Reinier-Leihe beim BVB

Der nächste Bellingham? BVB jagt englisches Juwel

Champions League Haaland unaufhaltsam: BVB nimmt Kurs aufs Achtelfinale GESTERN AM 21:52