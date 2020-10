Statt der erhofften 9200 Zuschauer muss Köln am Samstag ( 15:30 Uhr im Liveticker ) im 125. Pflichtspielduell mit dem rheinischen Rivalen Borussia Mönchengladbach erneut ohne Fans auskommen. Das bestätigte die Stadt Köln auf "SID"-Anfrage.

Die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner in Köln lag am Freitag (0:00 Uhr) laut Robert Koch-Institut bei 36,9 und damit über dem festgelegten Grenzwert von 35. Schon das Kölner Auftaktspiel gegen die TSG Hoffenheim (2:3) hatte vor zwei Wochen wegen des Infektionsgeschehens in der Domstadt kurzfristig vor leeren Rängen stattfinden müssen.