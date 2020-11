Fußball

BVB gegen Bayern - Top-Facts: Bollwerk gegen Offensiv-Power

Showdown in der Bundesliga: Borussia Dortmund empfängt am Samstag (18:30 Uhr im Liveticker) den FC Bayern zum Topspiel. FCB-Torjäger Robert Lewandowski trifft dabei auf seinen persönlichen Lieblingsgegner. Obwohl die Elf von Hansi Flick in den vergangenen Partien als Sieger vom Platz ging, weiß BVB-Coach Lucien Favre durchaus, wie man den Rekordmeister besiegt. Die Top-Facts zum Liga-Kracher.

