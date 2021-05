Marco Rose hat sich bereits entschieden. Der Trainer wechselt zur kommenden Saison von der Gladbacher Borussia zur Dortmunder Borussia.

Man könnte auf die Idee kommen, dass Rose einen Innenverteidiger vom Format eines Matthias Ginter gerne mitnehmen würde zum BVB. Zumal der von 2014 bis 2017 schon einmal das BVB-Trikot trug und in seinem letzten Jahr bei den Schwarz-Gelben Pokalsieger wurde.

"Darüber gab es kein Gespräch mit ihm", versichert Ginter gegenüber Eurosport.de

Fakt ist aber auch, dass sein Vertrag am 30. Juni 2022 ausläuft. Wie es weitergeht, ist völlig offen. "Bislang gab es keine Gespräche und es sind aktuell auch noch keine in Aussicht", sagt Ginter.

Platzt die Vertragsverlängerung, kann Gladbach nur noch im Sommer mit einer ordentlichen Ablöse rechnen.

Das weiß Ginter, das weiß Sportdirektor Max Eberl.

Ginter: Europapokal-Teilnahme nicht entscheidend

"Natürlich bin ich kein Youngster mehr, aber ich bin auch noch keine 33 Jahre alt. Ich habe also hoffentlich noch ein paar aktive Jahre vor mir und diese möchte ich maximal erfolgreich gestalten. Es ist schließlich auch sehr interessant, etwas Langfristiges mit Gladbach aufzubauen und weiter zu wachsen", betont Ginter.

Für seine Entscheidung sei es nicht ausschlaggebend, ob der Klub den Sprung in den Europapokal schafft. "Selbstverständlich will jeder, egal ob Spieler oder Verantwortlicher, in das internationale Geschäft – das ist auch jetzt noch unsere große Aufgabe. Ich mache meine Zukunft aber nicht allein davon abhängig", so der Abwehrspieler.

Im Bezug auf die Zukunft sei er "relativ entspannt", lässt Ginter wissen.

Ob das auch für den Verein gilt?

