Die Szene hatte Symbolcharakter. Als Marco Reus in der 84. Minute im Spiel gegen den FC Augsburg ausgewechselt wurde, übergab er seine Kapitänsbinde an den neben ihm stehenden Jadon Sancho. Der englische Jungstar dachte aber gar nicht daran, dass Stück Stoff gemäß der Hierarchie bei Borussia Dortmund bei Mats Hummels abzuliefern. Sancho streifte sich die Binde selbst über den Arm und demonstrierte damit sein zurückgewonnenes Selbstvertrauen.

Die Zahlen belegen das. In den 13 Hinrundenspielen im alten Jahr kam der 20-Jährige auf fünf Torvorlagen. Sancho fehlte ein bisschen die Leichtigkeit in seinem Spiel, er agierte in manchen Situationen zu kompliziert. Doch im Januar hat sich der Jungstar wieder eindrucksvoll seiner Bestform angenähert. Drei Tore und vier Vorlagen in sechs Ligaspielen sind eine bemerkenswerte Ausbeute. "Das tut ihm gut", hat Lizenzspielerchef Sebastian Kehl festgestellt.