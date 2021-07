Das gebe der Transfermarkt aber im Moment nicht her, merkte der 41-Jährige, der zum 1. Juli 2022 Sportdirektor beim BVB wird, gegenüber "Sky" an. Die Ablöse für Sancho soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge bei rund 85 Millionen Euro (plus Boni) liegen.

Wie die "Daily Mail" berichtete, hat der englische Nationalspieler bereits am gestrigen Dienstag seinen Medizincheck in Manchester absolviert.

"Es sind noch ein paar Details zu klären, aber am Ende steckt dieser Transfer in der Abwicklung und wir wünschen ihm - wenn alles so kommen sollte - viel Erfolg in Manchester", so Kehl zum aktuellen Stand.

Bundesliga BVB vergibt Rückennummer 7 neu: Top-Talent tritt in Sancho-Fußstapfen VOR 4 STUNDEN

Bisher klingt also alles nach einem rosigen Abschied des Offensivakteurs beim Revierklub. "Jadon war ein großartiger Spieler für Borussia Dortmund, wir hatten sehr viel Freude und großer Erfolge mit ihm", bedankte sich der Ex-Profi beim Dortmunder Flügelflitzer.

Kehl über Transfers: "Wollen definitiv noch was machen"

Kehl weiter: "Ohne ihn hätten wir diese Saison am Ende auch nicht mehr die Kurve bekommen, gerade im DFB-Pokal-Finale hat er einen großen Teil dazu beigesteuert, dass wir noch einen Titel geholt haben und die Champions League erreicht haben."

Auch zu einem möglichen Ersatz für Sancho, der in der vergangenen Saison in insgesamt 38 Pflichtspielen 16 Tore für Schwarz-Gelb auf sein Konto brachte (20 Vorlagen), sagte er: "Wir konnten uns ja ein bisschen darauf einstellen, natürlich machen wir uns Gedanken, wir versuchen, verschiedene Optionen noch zu prüfen. Es gibt ein paar interessante Profile, das ist jetzt ein Teil unserer Aufgabe, das umzusetzen."

Zugleich stellte der frühere Vizeweltmeister klar: "Wir wollen definitiv noch was machen. Wir wollen ambitioniert bleiben. Aber zu welchen Bedingungen, das legen wir ein Stück weit fest. Da werden wir uns genau überlegen, wohin die Reise geht."

Wer ersetzt Sancho bei BVB?

Bleibt abzuwarten, worauf Kehl damit hinaus will. Glaubt man den aktuellen Transfergerüchten, könnte Donyell Malen von PSV Eindhoven jedoch ein heißer Kandidat sein.

Eine mögliche Einigung mit dem 22-Jährigen zieht sich aufgrund etwaiger Differenzen, was Ablöse und Gehalt des niederländischen EM-Fahrers betrifft, aber wohl noch etwas hin.

Das könnte Dich auch interessieren: Alle Augen auf Omar: Wie löst Nagelsmann sein erstes Bayern-Puzzle?

"Anders sexy sein": Salihamidzic erklärt Bayerns neue Transfertaktik

Fußball Bei Hassbotschaften: Premier Johnson will Strafen und Stadionverbote VOR 2 STUNDEN