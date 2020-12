Mateu Morey hat trotz seines jungen Alters im Profifußball schon einiges mitmachen müssen.

Meniskusriss, Knöchelverletzung, Bänderriss im Knie, Schulterverletzung, Muskelfaserriss. Die Krankenakte des Spaniers mutet wie die eines Mitte 30-Jährigen an, dessen Körper vor den Strapazen des Leistungssports langsam aber sicher kapituliert.

Doch Morey, so zumindest der Plan mit seinen gerade einmal 20 Lenzen, fängt gerade erst an. Gegen Lazio Rom (1:1) stand er am Mittwoch zum ersten Mal in dieser Saison in der Startelf beim BVB - und das gleich in einem wichtigen Champions-League-Spiel. Die gute Nachricht vorab: Morey überzeugte und empfahl sich klar für weitere Einsätze.

Dass ihm Trainer Lucien Favre überhaupt die Chance von Beginn an gab, ist der Verletzung von Rechtsverteidiger Thomas Meunier geschuldet. Der Belgier humpelte am Samstag beim 1:2 gegen den 1. FC Köln in der 61. Minute mit einer Muskelverletzung vom Platz. Gut möglich, dass der Belgier auch in der Bundesliga am Samstag bei Eintracht Frankfurt (ab 15:30 Uhr im Liveticker bei Eurosport.de) noch fehlt.

Morey hätte dann erneut gute Chancen auf die Startelf, denn sein Auftritt gegen Lazio war durchaus überzeugend. Auch weil Morey ein Element zurück ins BVB-Spiel bringt, dass den Westfalen im Sommer abhanden gekommen ist.

BVB: Meunier ist kein Hakimi

In den vergangenen beiden Jahren beackerte nämlich ein junger Marokkaner namens Achraf Hakimi die rechte Seite der Borussia und hat bei Fans und Verantwortlichen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Seine hohe Geschwindigkeit und der unzähmbare Offensivdrang machten ihn zum perfekten Spieler für das von Favre zuletzt präferierte System mit Dreierkette, weil durch den zusätzlichen Innenverteidiger Hakimis defensive Schwächen kompensiert werden konnten.

Thomas Meunier kann am Mittwochabend nicht für Borussia Dortmund auflaufen Fotocredit: Getty Images

Mit Meunier, vielleicht sogar für Meunier, etablierte Favre in der Sommervorbereitung auch wieder die Viererkette - und tauscht momentan die Grundordnungen munter durch. Schwierig für Meunier, der sich bislang schwer tut, die Abläufe beim BVB zu verinnerlichen und Rhythmus aufzunehmen. Klar erkennbar bisher: Vor allem wenn der BVB mit Dreierkette aufläuft, hat Meunier Probleme in der Offensive.

Der Belgier ist durchaus gewillt, mit nach vorne zu gehen und Überzahl auf dem rechten Flügel zu schaffen, doch durchschlagenden Erfolg hat er dabei noch nicht. Ihm fehlt die Geschwindigkeit als Schienenspieler, sowie die Präzision bei seinen Hereingaben.

Kurzum: Meunier ist kein Hakimi.

Bei Dreierkette: Morey bessere Lösung als Meunier

Ein Eins-zu-eins-Ersatz für den Marokkaner, der nun für Inter Mailand spielt, ist sicher auch Morey nicht. Dennoch ähnelt seine Spielanlage schon eher der seines Vorgängers.

Morey ist Rechtsverteidiger mit klaren Stärken im Offensivspiel - genau wie Hakimi auf Kosten defensiver Stabilität. Er ist technisch beschlagen, wie sich das für einen in La Masia ausgebildeten Spanier gehört und enorm laufstark.

Mateu Morey im Spiel mit Borussia Dortmund gegen Hertha BSC (1:0) Fotocredit: Imago

Gegen Lazio war er ständig in Bewegung und enorm engagiert. Vier abgefangene Bälle gingen auf sein Konto - Topwert auf dem Feld. Zudem erwies er sich kombinationssicher, brachte 90 Prozent seiner Pässe zum Mitspieler - 88 Prozent davon in der gegnerischen Hälfte.

Genau wie Raphael Guerreiro, sein Pendant auf der linken Seite, zieht Morey gerne nach innen und beteiligt sich auf engstem Raum an Kombinationen. Hier hat er deutliche Vorteile gegenüber Meunier, der jedoch in der Arbeit gegen den Ball die Nase vorn hat.

Morey: Rhythmus durch Praxis

Für Morey ist nun vor allem eines wichtig: fit bleiben. "Nah dran" war der 20-Jährige jedenfalls schon zwei Mal.

Im Sommer 2019, als er nach seinem Wechsel vom FC Barcelona zum BVB auf Anhieb im Trainingslager auf sich aufmerksam machte und zum Bundesligastart als Startelf-Kandidat galt, ehe ihn eine Schulterverletzung aus der Bahn warf. Selbiges passierte ihm auch vor der aktuellen Saison. Rangekämpft in der Sommer-Vorbereitung, dann der Muskelfaserriss und der erneut verpasste Saisonstart.

In der laufenden Spielzeit reichte es daher nur zu mageren zehn Liga-Minuten zum Spielende gegen den FC Schalke. Sein überzeugender Auftritt gegen Rom könnte nun als eine Art Kickstarter wirken. Ganz sicher ist sie als Fingerzeig an Meunier zu sehen. Sollte der Belgier weiter nicht regelmäßig an sein Leistungsmaximum heranreichen können, steht mit Morey ein vielversprechendes Talent bereit.

Mateu Morey und der BVB - das war bislang keine Erfolgsgeschichte. Doch wer sagt, dass es keine mehr werden kann?

