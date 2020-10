Lucien Favre lauschte wenige Meter entfernt den Worten konzentriert, schließlich hängt vom Derby die Stimmungslage beim BVB in den kommenden Wochen ab. Ein weiterer Auftritt wie in Augsburg (0:2) oder in Rom würde die Mentalitätsdebatte beim deutschen Vizemeister wieder befeuern - bis zu einer Trainerdiskussion ist es dann nicht mehr weit. "Es war zu wenig", sagte Favre im Rückblick, gab sich dann aber nachsichtig: "So etwas kann manchmal passieren."