Fußball

BVB-Trainer Edin Terzic: Mit Sieg in Berlin heißen Endspurt für Borussia Dortmund starten

Borussia Dortmund macht Druck für die erneute Champions-League-Qualifikation. Vier Tage nach dem Viertelfinal-Einzug in der Königsklasse bezwang der BVB am Samstag den Abstiegskandidaten Hertha BSC mit 2:0. Für Trainer Edin Terzic war es der Auftakt in einen heißen Endspurt.

00:01:21, vor 8 Minuten