Eine Einheit am Vormittag durfte wie geplant stattfinden. Dann gab es für die Spieler und Betreuer des BVB aber erst einmal eine Zwangspause. Auslöser dafür ist eine 250 Kilogramm schwere Bombe aus dem 2. Weltkrieg, die am Mittwoch auf dem nahe gelegenen Golfplatz in Dortmund gefunden wurde und am Donnerstag entschärft wird.