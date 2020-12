Er bricht einen Rekord nach dem anderen.

In Bremen stand Youssoufa Moukoko zum ersten Mal von Beginn an für Borussia Dortmund auf dem Platz. Neu-Trainer Edin Terzic hatte ihn dorthin beordert und damit zum jüngsten Startelf-Spieler in der langen Bundesliga-Geschichte gemacht. Mit 16 Jahren und 25 Tagen.

Und obwohl der BVB die eigene Negativserie kurz nach dem Wechsel von Lucien Favre auf Terzic mit einem wichtigen Auswärtssieg beendete, blieb am Dienstagabend eine Bestmarke unangetastet.

Bis zu seiner Auswechslung zehn Minuten vor dem Schlusspfiff hatte Moukoko keinen eigenen Treffer erzielt. Jüngster Torschütze der Historie bleibt damit der Leverkusener Florian Wirtz mit 17 Jahren und 34 Tagen.

Das aber fiel gar nicht wirklich ins Gewicht.

BVB-Trainer Terzic: "Moukoko ist nicht im Kader, weil er 16 ist"

Moukokos Anwesenheit hilft den Kollegen

Das Ausnahmetalent zeigte nämlich durchaus gute Ansätze, obwohl insgesamt nur 19 Ballaktionen - die wenigsten aller Startelfspieler - verbucht wurden, bewies seine technischen Qualitäten, suchte immer wieder den Weg in die Tiefe, arbeitete zudem auch gut gegen den Ball und setzte die Gegenspieler unter Druck (drei Fouls waren - mit Reus - die meisten auf dem Platz).

All das ließ das Spiel der Dortmunder deutlich strukturierter erscheinen. Gerade im Vergleich zu den letzten Auftritten in der Favre-Ära, als man - gebeutelt durch den Ausfall von Ausnahme-Neuner Erling Haaland - über weite Strecken ohne echten Mittelstürmer angetreten war.

Allein die Anwesenheit eines Spielers, der das Zentrum als sein natürliches Habitat begriff, sich wie ein Stürmer bewegte und zumeist zwei Innenverteidiger band, verhalf den Kollegen in Bremen zu mehr Platz und Effektivität. Ganz zur Freude des Trainers.

Terzic spricht Moukoko großes Kompliment aus

"Youssoufa hat das super gemacht für die Mannschaft und das war wichtig", lobte Terzic, der knapp zwei Tage nach seinem Amtsantritt auf den Jüngsten im Kader gesetzt hatte. Und weiter: "Es ging nicht darum, dass er das Siegtor schießt, sondern darum, dass er für die Mannschaft arbeitet. Das hat er getan und das mit 16 Jahren und deswegen ein riesiges Kompliment an ihn."

Moukoko - und das lässt sich aus diesen Worten ohne Probleme ableiten - genießt also das volle Vertrauen des Coaches. "Er ist nicht im Kader, weil er jung ist, sondern weil er gut ist", hatte Terzic schon vor dem Bremen-Spiel zu Protokoll gegeben.

Im Vergleich zu Favre bezog der Neue damit klar Stellung. Aus dem Ex-Coach waren im Bezug auf das große Talent meist nur die Schlagworte "Geduld" und "Vorsicht" zu extrahieren gewesen.

Moukoko fremdelt noch mit der neuen Umgebung

Terzic wird diese Attribute selbstredend nicht voreilig über Bord werfen. Auch weiterhin dürfte in Sachen zu hoher Erwartungen an den Jungstar eben diese Geduld und Vorsicht geboten sein.

Bei allen positiven und guten Ansätze zeigten die ersten Einsätze des "Wunderkinds" bei den Profis nämlich auch, dass man als überragender Jugendspieler in der Bundesliga eben nicht sofort die Sterne vom Himmel holt. Das kann passieren, muss aber nicht.

Moukoko jedenfalls - seinen gleichaltrigen Konkurrenten längst entwachsen - fremdelt noch mit Tempo, Härte und Gegenspielerqualität in der neuen Umgebung. Mental scheint der Wechsel in die neue Liga noch nicht ganz vollzogen, was verständlich ist.

Das wird immer dann deutlich, wenn der 16-Jährige im Strafraum an den Ball kommt. Dort, wo er in den vergangenen Jahren mit bemerkenswerter Selbstverständlichkeit (fast) immer das richtige tat, scheint er nun zu überlegen. Das beraubt ihn der ultimativen Handlungsschnelligkeit, gehört aber zum Lernprozess.

Moukoko: Gegen Union wieder von Beginn an?

"Wir sind Borussia Dortmund - wir dürfen unsere offensive Stärke nicht komplett in die Hände eines 16-Jährigen legen", mahnt Terzic deswegen, wohlwissend, dass er dies auch gar nicht muss.

Mit Haaland, der ab Januar zurückkehren dürfte, Reus, Sancho Reyna, Hazard und Co. in der Hinterhand kann er seinem Shootingstar Zeit geben. Es ist auch deswegen gut vorstellbar, dass er schon gegen den FC Union am Freitagabend (ab 20:30 Uhr im Liveticker) wieder auf die Bank rotiert.

"Natürlich hat Youssoufa noch Luft nach oben. Aber es wäre ja auch blöd, wenn es nicht so wäre", beruhigt Terzic. Moukoko selbst wird geduldig und wissbegierig bleiben.

Dann fällt irgendwann auch Wirtz' Rekord...

