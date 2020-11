"Müller spielt immer", hatte Ex-Bayern-Trainer Louis van Gaal einmal über Thomas Müller gesagt und seinen Worten meist auch Taten folgen lassen. Bayerns Identifikationsfigur spielte unter dem "General", wie van Gaal auch genannt wird, (fast) immer.

Beim BVB gibt es seit gut zwei Jahren eine ähnliche Gesetzmäßigkeit - auch wenn Lucien Favre eine solch plakative Aussage wie die seines niederländischen Äquivalents niemals öffentlich kundtun würde. Muss er ja auch nicht.

Seit Sommer 2018 spielt Axel Witsel für den BVB. Der Mann mit dem Afro gilt als Lieblingsspieler Favres, verpasste, wenn er fit war, kaum ein Spiel. In Zahlen ausgedrückt: Bis auf Roman Bürki (7570 Minuten), seines Zeichens Stammtorwart der Borussia, stand in der Addition kein Spieler länger auf dem Feld als Witsel (7569 Minuten). Und der Abstand könnte knapper nicht sein.

Doch untermauerte der 31-Jährige sein Standing beim Schweizer Trainer vor allem in seinem ersten Jahr mit teils herausragenden Leistungen, stagnierte Witsel zuletzt umso mehr.

Axel Witsel: Gegen Topteams noch immer unverzichtbar

Klar, der Belgier ist noch immer Hauptstabilisator im Mittelfeld, wenn es gegen offensivstarke Mannschaften geht. Sein Spitzname "la chaloupe" (dt. das Rettungsboot) kommt nicht von ungefähr, ist er doch der Mann, auf den auch bei hohem Wellengang immer Verlass ist. Mit seiner Erfahrung und Klasse ist er in den Spitzenspielen in der Champions League oder gegen RB Leipzig oder Bayern München in der Bundesliga weiterhin nicht wegzudenken.

Doch trifft der BVB auf Mannschaften, die sich vornehmlich auf das Verteidigen konzentrieren, sodass Schwarz-Gelb selber anrennen und Lösungen präsentieren muss, erwies sich Witsel zuletzt nur selten als Hilfe. Grund ist sein fehlendes Tempo. Dabei geht es nicht unbedingt um die Sprint-, sondern vielmehr um die Passgeschwindigkeit.

Christoph Kramer im Zweikampf mit Axel Witsel Fotocredit: Getty Images

Schon länger fällt auf, dass Witsel im Kombinationsfluss oft das Tempo verschleppt, die Bälle zu langsam weiterleitet und sowieso kaum von sicheren Quer- oder Rückpässen abrückt. Den riskanten Ball in die Tiefe sieht man von Witsel nur dann, wenn er dafür garantieren kann, dass er auch ankommt.

Witsels Wert für Borussia Dortmund ist gesunken

Eine Eigenschaft, die ihm regelmäßig zu Top-Passquoten verhilft (96 Prozent, ligaweit Bestwert hinter Nico Elvedi von Borussia Mönchengladbach, 96,2 Prozent), sein Team gegen unterlegene Mannschaften aber nur bedingt weiterbringt. Für Favre überwiegen noch die vielen unbestritten positiven Seiten in Spiel des belgischen Nationalspielers, doch die Duelle, in denen Witsel den Unterschied macht, werden weniger.

Lucien Favre (li.) und Axel Witsel (re.) Fotocredit: Getty Images

Der BVB ist Favorit in mindestens 31 Bundesligaspielen (die Spiele gegen Bayern München sowie in Leipzig ausgenommen), muss also das Spiel machen und braucht Spieler in der Zentrale, die das Kreative genauso schätzen wie die (Drecks)Arbeit gegen den Ball.

BVB: Schleichende Revolution im Mittelfeld

Mit Jude Bellingham hat der BVB quasi den Prototyp des modernen Sechsers/Achters seit diesem Sommer in den eigenen Reihen. Beim 2:0-Erfolg in Bielefeld bildete er zusammen mit Thomas Delaney die Doppelsechs und befruchtete das eigene Aufbauspiel merklich. Witsel nahm, wie der sich zuletzt im Aufwind befindliche Mahmoud Dahoud, auf der Bank Platz.

Jude Bellingham (l.) und Axel Witsel von Borussia Dortmund Fotocredit: Eurosport

Sicherlich in erster Linie aus Gründen der Belastungssteuerung vor den wegweisenden Duellen gegen Club Brügge in der Champions League (Mittwoch ab 21:00 Uhr im Liveticker) und den FC Bayern in der Bundesliga (Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker). Doch wenn die Konkurrenz weiter mit starken Leistungen überzeugt und die Ergebnisse am Ende sogar stimmen - könnte Witsel schon bald der Rang abgelaufen werden.

Die schleichende Mittelfeld-Revolution ist bereits in vollem Gange.

