Sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. und 3. Liga hätten Spieler lange vom "größeren Kuchen" profitiert. "Viele Profis spielen eine Gehaltsklasse zu hoch für ihre fußballerische Qualität", so der Europameister von 1996. Der Lösungsvorschlag von Bobic: "Ich würde mir wünschen, dass es eine Reglementierung bezüglich der Profigehälter gibt. Stichwort Gehaltsobergrenze." Es würde "vieles vereinfachen, weil man genau wüsste, dass ein 21-Jähriger nur bis zu einer bestimmten Summe verdienen darf".