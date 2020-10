Was gesamtgesellschaftlich gilt, ist auch der Wunsch des Profifußballs. Die sechswöchige Testphase der Politik bezüglich der Rückkehr der Fans in die Fußball-Stadien endete am Wochenende. Angesichts der sich verschärfenden Pandemie und stärkeren Einschränkungen im Alltag sind Bundesligaspiele wie am Samstag vor rund 4500 Fans in Berlin nur noch schwer zu vermitteln.

Die Gefahr, dass diese künftig auch in Berlin wieder fehlt, ist gegeben. In anderen Teilen des Landes sind Geisterspiele ohnehin längst traurige Norm. In München, Stuttgart, Bremen und Leverkusen waren die Fans am 5. Spieltag ausgesperrt. In Dortmund erhielten immerhin 300 Zuschauer Einlass zum Revierderby, in Leipzig 999. In Wolfsburg waren dagegen sogar 6000 Personen zugelassen.