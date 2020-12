Schon gegen Mainz am Spieltag zuvor (0:0) hätte man den 21-Jährigen frühzeitig vom Platz nehmen können, so Labbadia. Darauf habe man aber noch verzichtet.

"Es ist sehr selten, dass ich so was mache, aber ich sage es ganz ehrlich: Ich bin total verärgert", ergänzte der Hertha-Coach. Von dem Youngster erwartet Labbadia nun eine klare Steigerung gegenüber der Leistung beim 1:4 in Freiburg.