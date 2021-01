Markige Worte des Ungarn, die an seine Vorstellung vom vergangenen Dienstag erinnern. Der 44-Jährige will aus dem Tief heraus, das für die Berliner aktuell Tabellenplatz 14 und nur 17 Punkte bedeutet. Der Schlüssel dafür, so betonte er am Donnerstag, liegt für ihn in der Offensive. Mit Krzysztof Piatek, Matheus Cunha, Dodi Lukebakio und Co. habe der Klub reichlich Sturm-Power im Kader. Das Potenzial nutzbar zu machen, ist eines seiner Ziele, deshalb wolle er in Frankfurt "mit vielen Angreifern" spielen