Und dieser Neuanfang sollte laut Dirk Zingler so früh wie möglich passieren. Nicht nur im Verband, sondern auch auf der Trainerbank.

"Ich gehöre auch zu der großen Gruppe von Fußballfans in Deutschland, die es richtig finden würden, wenn Oliver Bierhoff und Jogi Löw noch vor der EM diesen Neuanfang ermöglichen würden", forderte Zingler den Bundestrainer und den DFB-Direktor zum sofortigen Rücktritt auf.

"Das würde ihre unumstrittenen Verdienste der letzten Jahre nicht schmälern, sondern einen weiteren hinzufügen", so der 56-Jährige weiter.

Im März hatte Löw angekündigt, nach der EM im Sommer als Bundestrainer aufzuhören. Nachdem blamablen Auftritt Ende März in der WM-Qualifikation in Duisburg gegen den Weltranglisten-65. Nordmazedonien, der in einer 1:2-Niederlage mündete, mehrten sich die Stimmen, dass Löw schon früher gehen solle.

Bisher halten Löw, Bierhoff und auch der DFB aber am vorgesehenen Plan fest.

Zingler: DFB gibt ein "katastrophales Bild" ab

Dem Verband stellte Zingler unabhängig von der Bundestrainer-Frage einen vernichtenden Lagebericht aus: "Es ist aus meiner Sicht ein katastrophales, peinliches Bild. Der DFB ist an der Spitze hoffnungslos zerstritten und dadurch führungslos. Auf diese Weise entstehen mehr Probleme als gelöst werden."

Die aktuelle Situation in der Nationalmannschaft sei beispielhaft dafür, erklärte der Union-Präsident.

"Ich glaube, es braucht einen kompletten personellen Neuanfang, um wirkliche Veränderungen in Gang setzen zu können", sagte Zingler.

Intern tobt beim DFB seit mehreren Wochen ein Machtkampf zwischen Präsident Fritz Keller und Generalsekretär Friedrich Curtius, der den Verband mitunter in zwei Lager spaltet. Eine Lösung des Streits ist vorerst nicht in Sicht.

