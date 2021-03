Publiziert 19/03/2021 Am 13:53 GMT

Mit der Verschärfung des Hygienekonzepts, über die zunächst die Bild-Zeitung berichtet hatte, würde die DFL auf die zuletzt gehäuften Corona-Fälle in der 2. Liga reagieren. Die Mannschaften von Hannover 96 und Holstein Kiel befinden sich derzeit komplett in Quarantäne, was zu mehreren Spielabsagen geführt hat.

Während es in der 2. Liga noch Luft für Nachholpartien gibt, würden ähnliche Fälle in der Bundesliga den vorgesehenen Saisonablauf aufgrund der Termindichte massiv gefährden.

(SID)

