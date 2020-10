Die enttäuschende Leistung in Rom steckt noch in den Köpfen. Und jetzt wartet der Erzrivale, der so lange nicht gewonnen hat, dass er in diesem Revierderby kaum etwas zu verlieren hat. Also sah Michael Zorc die Zeit gekommen, seine Spieler wachzurütteln. "Sie wollen unser Spiel kaputtmachen. Darauf muss jeder Spieler vorbereitet sein", sagte Borussia Dortmunds Sportdirektor vor dem Duell gegen Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr im Eurosport Liveticker) und forderte: "Wir wollen eine Reaktion sehen."