Am Deadline-Day hatte der Triple-Gewinner den Brasilianer Costa für ein Jahr vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin ausgeliehen.

Der Brasilianer verabschiedete sich auch von seinen Juve-Fans. Für den Serie-A-Klub lief der 30-Jährige drei Jahre lang auf und absolvierte in dieser Zeit 103 Pflichtspiele. Costa schrieb auf "Twitter": "Ciao Bianconeri. Es war mir ein Vergnügen, dieses Trikot zu tragen. Diejenigen, die es schon getragen haben, wissen auch, wovon ich spreche. Viel Glück in dieser Saison und eine Umarmung. Euer Blitz."

Der FC Bayern veröffentlichte am Donnerstagnachmittag vier Bilder von Costas Ankunft an der Säbener Straße mit den Worten "Back in town".