Durch den Sieg betrieb der BVB Wiedergutmachung nach dem frustrierenden 1:3 bei Lazio Rom in der Champions League und bleibt zumindest in der Bundesliga auf Kurs. Akanji stocherte den Ball nach einer Ecke ins Tor. Erling Haaland (61.) und Mats Hummels (78.) legten nach.

Der BVB hält somit Anschluss an die Spitze. "Es war nicht so einfach. Schalke hat mit Mann und Maus verteidigt", sagte Nationalspieler Julian Brandt.

In der Tat schien sich der BVB jene Worte zu Herzen genommen zu haben. Die Favre-Elf kam wie verwandelt aus der Pause und erzielte gerade einmal elf Minuten nach Wiederanpfiff die Führung. Ausgerechnet Manuel Akanji, der nach zweiwöchiger Corona-Quarantäne sein Comeback feierte, staubte im Anschluss an einen kurz ausgeführten Eckball und einer genialen Kombination von Julian Brandt und Raphaël Guerreiro zum 1:0 ab (56.).

So blieb der BVB auch in der Folgezeit am Drücker, schnürte Schalke ein und kam zu weiteren guten Gelegenheiten. Das 3:0 durch Mats Hummels - erneut im Anschluss an eine Ecke - besiegelte schließlich den hochverdienten Derbysieg (78.) und dürfte Sportdirektor Zorc zufriedenstellen.