Ein Verkauf mitten in der Saison kam für Sportvorstand Fredi Bobic allerdings nicht infrage, die Frankfurter lehnten laut "transfermarkt" die Offerte demnach ab.

Silva überzeugt seit Wochen mit herausragenden Leistungen. In dieser Saison traf er bereits 17 Mal in der Bundesliga und liegt damit hinter Bayern-Stürmer Robert Lewandowski in der Liga-Torschützenliste auf Rang zwei.