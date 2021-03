Publiziert 30/03/2021 Am 14:07 GMT

Bobic will die Hessen trotz seines bis 2023 laufenden Vertrages in diesem Sommer verlassen, die Eintracht kündigte allerdings an, ihn nur gegen eine Ablöse ziehen zu lassen. Der 49-Jährige wird als neuer Manager beim Ligakonkurrenten Hertha BSC gehandelt.

(SID)

